В Марий Эл женщина-водитель пострадала в ДТП, когда прикрепляла буксировочный трос к "Оке"

С места происшествия Фото: МВД по Марий Эл

Дорожно-транспортное происшествие произошло 23 марта в Волжске на Йошкар-Олинском шоссе. По предварительным данным, 47-летний водитель, управлявший отечественной легковушкой ВАЗ-2112, на скорости не смог вовремя среагировать и наехал на стоящую со включенной аварийной сигнализацией "Оку".

Между малолитражкой и стоящим впереди Chevrolet находилась 48-летняя женщина-водитель, которая прикрепляла буксировочный трос. "Ока" сбила ее после удара от "двенадцатой".

- В результате аварии пострадавшую госпитализировали, - сообщили в Госавтоинспекции Марий Эл.