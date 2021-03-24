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Общество24 марта 2021 10:46

В апреле 2021 года в Татарстане температура воздуха будет выше нормы

Однако до конца марта по ночам в республике еще будет морозно
Алина ГАБДУЛИНААлина ГАБДУЛИНА
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В мае же население республики ждет привычная погода - около +13 градусов днем.

Фото: Эдуард Абрамов

Профессор КФУ Юрий Переведенцев заявил, что прошедшая зима в Казани была самой холодной за последние 10 лет. Во время пресс-конференции он дал примерный прогноз погоды на весну в Татарстане, а также на лето и осень 2021 года.

Так, по словам ученого, до конца марта по ночам еще будет подмораживать, зато в апреле температура воздуха в республике обещает быть выше нормы. В мае же Татарстан ждет привычная погода - около +13 градусов днем.

Летом, по заверению Переведенцева, температура воздуха в регионе будет в пределах нормы, а в сентябре вновь поднимется выше привычных показателей.