В Елабуге в здании администрации прошли обыски по делу о субсидиях

Уголовные дела возбуждены пока в отношении неустановленных лиц Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Днем 23 марта в администрации Елабужского района прошли обыски. Их проводили в рамках уголовного дела по статьям "Мошенничество" и "Превышение должностных полномочий" - выясняли обстоятельства расходования и назначения субсидий для поддержки сельхозпроизводителей. В рамках возбуждения уголовных дел выясняется, как и на что были потрачены 20 миллионов рублей, выделенных для трех фермерских хозяйств. Выделялись средства на ремонт зданий и приобретения кормов. В действительности они были потрачены на другие нужды.

Вопросы появились к чиновникам, распоряжавшимися федеральными средствами в 2019 году. Кто конкретно может оказаться фигурантом уголовных дел, пока не сообщается. Но, как сообщили собственные источники "Комсомолки" в правоохранительных органах, следствие интересуется чиновниками из команды бывшего руководителя района Геннадия Емельянова.