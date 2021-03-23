В Казани из-за строительства метро ограничат движение транспорта по улицам Фучика и Айтматова

Горожан просят заранее продумывать свой маршрут и искать пути объезда дорог.
Фото: Михаил ФРОЛОВ
Со среды, 24 марта, в Казани будут ограничено движение транспорта по улицам Фучика и Айтматова. Речь идет об участках в районе домов №1 на Айтматова и №90Б на Фучика.
Вплоть до 7 мая там будут проводится работы по выносу водопровода из зоны строительства первого участка второй линии метрополитена между станциями «Фучика» и «Сахарова».
Горожан просят заранее продумывать свой маршрут и искать пути объезда.