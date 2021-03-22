В Набережных Челнах кончилась вакцина от коронавируса

Привить от COVID-19 «Спутником V» успели около 17 тысяч жителей города. Фото: Анастасия Осипова

Во время совещания в мэрии начальник управления здравоохранения Набережных Челнов Александр Николаев сообщил, что в городе кончилась вакцина от коронавируса.

Так, по его словам, за все время кампании по массовой вакцинации привить от COVID-19 «Спутником V» успели около 17 тысяч жителей города. При этом из них вторую инъекцию этого двухкомпонентного препарата получили уже 11 545 человек.

В связи с тем, что в Набережных Челнах израсходовали все запасы вакцины, там начали формировать из желающих привиться листы ожидания. Как заверил Николаев, поступление новых доз в город ожидается уже на этой неделе.

Он также отметил, что по официальным данным, в Набережных Челнах за все время пандемии было зафиксировано 2 068 случаев заражения коронавирусом.