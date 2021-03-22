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Общество22 марта 2021 11:22

Умерла Наталья Вавилова – дочь основателя благотворительного фонда имени Анжелы Вавиловой

Она являлась помощником отца и активно участвовала в работе Казанского хосписа
Олег ЛУГОВОЙОлег ЛУГОВОЙ
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Фото: pixabay.com

Умерла Наталья Вавилова – дочь основателя благотворительного фонда имени Анжелы Вавиловой.

– Наталья закончила юридический факультет и поступила в Казанский медицинский университет. Все свободное время она проводила в детском и взрослом отделениях хосписа, перенимая опыт наших врачей, помогала команде фонда в организации волонтерских акций, сделала многое для первого Дома без боли и помогала в строительстве второго, – сообщили в фонде имени Анжелы Вавиловой.

Наопнмим, Владимир Вавилов вместе со своей женой создал благотворительный фонд после того, как их пятилетняя дочь Анжела скончалась от лейкоза в возрасте пяти лет. А теперь не стало и ее сестры – Натальи.

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