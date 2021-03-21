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Происшествия21 марта 2021 19:48

В Татарстане пожарные не смогли подъехать к горящему дому и пошли туда пешком

В результате пожара погибла женщина
Алина ГАБДУЛИНААлина ГАБДУЛИНА
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Пожар произошел в садовом обществе “Весна”, что вблизи села Новотроицкое Тукаевского района.

Фото: Олег ЗОЛОТО

В воскресенье, 21 марта, в пожарную охрану поступило сообщение о горении частного дома в садовом обществе “Весна”, что вблизи села Новотроицкое Тукаевского района. У спасателей не было возможности проехать к месту ЧП, и им пришлось идти пешком. Последующее тушение же производилось подручными средствами, сообщают в пресс-службе МЧС Татарстана.

О возгорании стало известно в 15.13, а спустя более чем два часа - в 17.55 - на месте пожара было обнаружено тело женщины. Ее личность сейчас устанавливается.

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