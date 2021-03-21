На балконе одного из казанских домов загорелись вещи

Другое ЧП также в Приволжском районе города произошло в частном доме на улице Майская. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Вечером в субботу, 20 марта, на одном из балконов пятого этажа дома №30 на улице Сафиуллина загорелись вещи. Сообщение об этом поступило в пожарную охрану в 20.35. Однако горение, площадь которого составила 0,1 квадратных метров было потушено до прибытия на место спасателей.

Несмотря на оперативную ликвидацию пожара, пострадал 83-летний мужчина. С признаками отравления продуктами горения средней степени тяжести он был госпитализирован в горбольницу №7.

Другое ЧП также в Приволжском районе города произошло в полдень в частном доме на улице Майская. В пожарную охрану сообщили об отравлении угарным газом в бане. Пострадал 66-летний мужчина, который отказался от госпитализации, сообщает пресс-служба МЧС Татарстана.