В Татарстане в три раза вырос спрос на земельные участки

Самое большое количество участков зарегистрировали в феврале – 9 508. Фото: Иван МАКЕЕВ

Самое большое количество участков зарегистрировали в феврале – 9 508, сообщает Росреестр Татарстана. Всего за первые два месяца 2021 года в республике было заключено свыше 16 тысяч договоров купли-продажи. Это в три раза больше, чем за такой же период 2020-го. Тогда было зарегистрировано более пяти тысяч таких сделок.

- Рост спроса именно на земельные участки, в первую очередь, связан с тем, что в период пандемии и режима самоизоляции многие семьи всерьез задумались о приобретении загородной недвижимости для постоянного либо кратковременного проживания. Также причиной роста спроса на недвижимость в целом послужило снижение ставок по ипотеке на покупку земельный участков, средняя ипотечная ставка на сегодня составляет 7,5% годовых, а в сельской местности также действует программа «Сельская ипотека», процентная ставка по этой программе составит менее 3% годовых на весь срок кредитования, - комментирует представитель «Гильдии риелторов Татарстана» Руслан Садреев.

Отметили интерес жителей республики к ипотеке на землю и в региональном Росреестре.

- Так, например, если в допандемийный 2019 год в среднем нами регистрировалось 1 200-1 300 ипотек на земельные участки, то в 2020-м, начиная с июня, регистрируется по 2 500-2 800 тысяч таких сделок. В начавшемся году тенденция сохраняется, - заявила зам руководителя татарстанского управления Лилия Бурганова.