В Альметьевске в спальне частного дома нашли обгоревшее тело человека

Площадь потушенного пожара составила 50 квадратных метров.
Фото: Мария ГОРЕЛОВА
В пятницу ночью татарстанским пожарным поступило сообщение о том, что в Альметьевске на улице Рыжикова горит одноэтажный частный дом.
Прибывшие на место происшествия спасатели быстро потушили огонь в этом кирпичном здании. Площадь возгорания составила 50 квадратных метров. Во время ликвидации пламени пожарные нашли в спальне сильно обгоревшее тело человека.
- Причина произошедшего устанавливается, - сообщили в МЧС Татарстана.
Устанавливается и личность погибшего или погибшей. Этим занимаются правоохранители.