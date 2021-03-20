В Альметьевске в спальне частного дома нашли обгоревшее тело человека

Площадь потушенного пожара составила 50 квадратных метров. Фото: Мария ГОРЕЛОВА

В пятницу ночью татарстанским пожарным поступило сообщение о том, что в Альметьевске на улице Рыжикова горит одноэтажный частный дом.

Прибывшие на место происшествия спасатели быстро потушили огонь в этом кирпичном здании. Площадь возгорания составила 50 квадратных метров. Во время ликвидации пламени пожарные нашли в спальне сильно обгоревшее тело человека.

- Причина произошедшего устанавливается, - сообщили в МЧС Татарстана.

Устанавливается и личность погибшего или погибшей. Этим занимаются правоохранители.