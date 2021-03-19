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Общество19 марта 2021 21:24

В Казани водитель грузовика ответит за то, что окатил пешеходов грязью

Водитель утверждает, что просто не видел людей
Владимир КРУПСКИЙВладимир КРУПСКИЙ
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Свою вину 40-летний мужчина признал.

Фото: Владимир КРУПСКИЙ

При мониторинге социальных сетей казанские автоинспекторы обнаружили видеоролик, на котором водитель «КамАЗа» при уборке проезжей части улице Аделя Кутуя облил пешеходов грязью. Кроме этого, в отдел ГИБДД Управления МВД России по Казани поступило обращение местного жителя, в котором он просит привлечь к ответственности водителя грузовика.

В ходе проверки были установлены данные водителя-правонарушителя. 40-летний мужчина с предъявленным нарушением согласился, пояснив, что не видел пешеходов. В отношении него составлен административный материал за опасное вождение.