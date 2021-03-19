В Казани водитель грузовика ответит за то, что окатил пешеходов грязью

Свою вину 40-летний мужчина признал. Фото: Владимир КРУПСКИЙ

При мониторинге социальных сетей казанские автоинспекторы обнаружили видеоролик, на котором водитель «КамАЗа» при уборке проезжей части улице Аделя Кутуя облил пешеходов грязью. Кроме этого, в отдел ГИБДД Управления МВД России по Казани поступило обращение местного жителя, в котором он просит привлечь к ответственности водителя грузовика.

В ходе проверки были установлены данные водителя-правонарушителя. 40-летний мужчина с предъявленным нарушением согласился, пояснив, что не видел пешеходов. В отношении него составлен административный материал за опасное вождение.