В Казани откроют бюст драматургу Кариму Тинчурину

Торжественное открытие памятника состоится 27 марта в 11.00.

27 марта в Казани состоится открытие памятника драматургу, актеру и режиссеру Кариму Тинчурину. Бюст ему установят в парке, распложенном на пересечении улиц Тинчурина и Татарстан в Вахитовском районе города, сообщают в региональном Министерстве культуры.

Торжественное мероприятие начнется в 11.00. В нем примут участие глава Минкульта Татарстана Ирада Аюпова, скульптор Рустам Габбасов, председатель Союза писателей республики Ркаил Зайдуллин, председатель Союза театральных деятелей республики Фарид Бикчантаев, замруководителя Исполкома города Гузель Сагитова, председатель общественной организации жертв политических репрессий Приволжского района Казани Фарзана Кулеева и директор татарского государственного театра драмы и комедии имени Тинчурина Фанис Мусагитов.