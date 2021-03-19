Татарстанские таможенники обнаружили контрафактные кроссовки в магазине

Фото Татарстанская таможня

Татарстанские таможенники и сотрудники Роспотребнадзора республики провели совместного рейда обнаружили в одном из казанских магазинов кроссовки с незаконно нанесенными товарных знаков.

Подлинность обуви проверяли при помощи приложения ИС «Честный знак». Из 33 пар маркировка не читалась на 29. Партию кроссовок арестовали.

- Представители правообладателей подтвердили нарушение их исключительных прав путем незаконного использования их товарных знаков, - сообщили в Татарстанской таможне.

В отношении индивидуального предпринимателя составили протоколы об административных правонарушениях.

- Проверки маркировки товаров на внутреннем рынке будут продолжены, - подчеркнула представитель Татарстанской таможни Энже Сафиуллина. – Цель таких проверок – определение законности ввоза и реализации товара, подлежащих маркировке, борьба с подделками и контрафактом.