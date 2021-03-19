Навруз 2021 в Казани: программа праздничных мероприятий

В грядущие выходные жителей столицы Татарстана ждут и другие мероприятия. Фото: Алина НИЗАМОВА

В воскресенье, 21 марта, в Казани пройдут народные гулянья в честь межнационального праздника Навруз. Праздничные мероприятия будут организованы на территории городского ипподрома. С 10.00 там будут проводиться игры и фестиваль плова, выступать коллективы национально-культурных объединений Ассамблеи народов Татарстана и уличные театры. Кроме этого, гостей ждут конкурсы красоты "Навруз гүзэле" и "Навруз батыр". Официальное открытие праздника намечено на полдень.

Заметим, что в выходные в столице республике пройдут и другие мероприятия. Так, 20 марта в 9.00 в парке Горького начнется забег на 5 километров, а в 12.00 в Центре бокса и настольного тенниса - всероссийские соревнования по акробатическому рок-н-роллу. В “Манеже” в это время будет работать выставка картин художника Александра Петрова.

В субботу казанцев также ждут два фестиваля - “Крымская весна” на улице Баумана и фестиваль индийской музыки и танцев в “Гранд отеле” (вход бесплатный, но по предварительной регистрации).