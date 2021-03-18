Суд потребовал поднять 75 затонувших кораблей со дна Куйбышевского и Нижнекамского водохранилищ Татарстана

Ранее в суд с требованием устранить нарушения обратилась Волжская межрегиональная природоохранная прокуратура. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Суд обязал ФБУ “Администрация Волжского бассейна внутренних путей” и ФБУ “Администрации “Камводпуть”” поднять со дна Куйбышевского и Нижнекамского водохранилищ Татарстана 75 затонувших кораблей и их фрагменты. Все дело в том, что бесхозные судна, которые больше не могут использоваться по назначению, загрязняют реки.

Ранее в суд с таким требованием устранить нарушения обратилась Волжская межрегиональная природоохранная прокуратура. Сообщение об удовлетворении иска появилось на сайте надзорного органа.