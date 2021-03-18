В Марий Эл число смертей от коронавируса перевалило за 190

На сегодняшний день COVID-19 в регионе подхватили 12 249 человек. Фото: Алексей БУЛАТОВ

За минувшие сутки в Марий Эл подтвердились два новых летальных случая коронавируса. Таким образом, в республике скончались уже 192 зараженных инфекцией человека. Об этом в четверг, 18 марта, сообщает федеральный оперштаб по борьбе с распространением COVID-19.

С начала пандемии в республике выявили 12 249 больных коронавирусом человек, в том числе 25 - накануне. Большинство из них - 11 265, уже выздоровело, но новые случаи заражения продолжают фиксироваться ежедневно. В инфекционных стационарах Марий Эл сейчас находятся 164 пациента с COVID-19.