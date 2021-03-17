Путин отблагодарил за работу восемь медиков из Набережных Челнов

Награждение состоялось в городском Дворце торжеств. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Набережных Челнах во Дворце торжеств мэр города Наиль Магдеев вручил местным медикам награды от президента России Владимира Путина.

Так, за свою работу почетных грамот от главы государства были удостоены врачи-инфекционисты ГАУЗ «Набережночелнинская инфекционная больница» Фирзия Гиздуллина, Елена Миниева и Евгений Стрельцов; главврач ГАУЗ «Детская городская поликлиника №6» Денис Дуткин; врач-лаборант ГАУЗ РТ «Больница скорой медицинской помощи» Нурия Мурзаханова;

Также благодарности президента России вручили фельдшерам скорой медицинской помощи ГАУЗ «Станция скорой медицинской помощи» Екатерине Петровой, Римме Жуматдиловой и Айгуль Каримовой.