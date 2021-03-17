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Общество17 марта 2021 12:58

Путин отблагодарил за работу восемь медиков из Набережных Челнов

Награды от президента России им вручил мэр города Наиль Магдеев
Олег ЛУГОВОЙОлег ЛУГОВОЙ
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Награждение состоялось в городском Дворце торжеств.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Набережных Челнах во Дворце торжеств мэр города Наиль Магдеев вручил местным медикам награды от президента России Владимира Путина.

Так, за свою работу почетных грамот от главы государства были удостоены врачи-инфекционисты ГАУЗ «Набережночелнинская инфекционная больница» Фирзия Гиздуллина, Елена Миниева и Евгений Стрельцов; главврач ГАУЗ «Детская городская поликлиника №6» Денис Дуткин; врач-лаборант ГАУЗ РТ «Больница скорой медицинской помощи» Нурия Мурзаханова;

Также благодарности президента России вручили фельдшерам скорой медицинской помощи ГАУЗ «Станция скорой медицинской помощи» Екатерине Петровой, Римме Жуматдиловой и Айгуль Каримовой.