Во время весенних каникул в Чебоксарах будут работать 30 пришкольных онлайн-лагерей

Школьные весенние каникулы продляться с 20 по 31 марта. Фото: Мария ЛЕНЦ

На время школьных весенних каникул - с 20 по 31 марта, в Чебоксарах начнут работать 30 пришкольных онлайн-лагерей, которые смогут посетить около 3 тысяч детей и подростков. Об этом сообщили в городском управлении образования. Что самой представляют онлайн-лагеря, там не уточнили. Но судя по названию, ходить в них дети будут виртуально с помощью компьютера и интернета.

Вместе с тем, в школах на это время запланированы различные культурно-массовые и спортивные мероприятия, в том числе фестивали здоровья. В учреждения дополнительного образования же будут работать более 300 детских объединений спортивного, военно-патриотического, технического, художественного, декоративно-прикладного направлений