Прокуратура требует от экс-министра финансов Марий Эл Гульфии Габдул-Бариевой возместить ущерб бюджету

Суд признал ее виновной в превышении должностных полномочий. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Прокуратура намерена взыскать с бывшего министра финансов региона Гульфии Габдул-Бариевой ущерб, который был причинен республиканскому бюджету из-за ее преступной деятельности.

Уже экс-министр превысила свои должностные полномочия еще в 2015 году. Тогда Габдул-Бариева распорядилась исказить официальную бюджетную отчетность Марий Эл. А именно исключить сведения о размере просроченной кредиторской задолженности по строительству. Речь шла об объектах, которые были включены в республиканскую адресную инвестиционную программу 2014-2016 годов. В итоге Марий Эл не получила финансирование на 9,7 миллиона рублей для погашения своих долгов.

Во время суда экс-чиновница признала себя виновной и была приговорена к условному сроку в три года.