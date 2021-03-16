В Нижнекамске откроется третий по счету в Татарстане ИТ-парк

Сейчас в республике работают два IT-парка - в Казани и Набережных Челнах. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Стало известно, что третий по счету в Татарстане ИТ-парк появится в Нижнекамске. Об этом в ходе еженедельной планерки заявил зам руководителя Исполкома Нижнекамского района Ленар Ахметов. По его словам, власти уже нашли единомышленников в желании развивать в городе специалистов в сфере информационных технологий.

Заметим, сейчас в республике работают два ИТ-парка - в Казани и Набережных Челнах. Там, среди прочего, создаются различные стартапы, а также проводятся бизнес-встречи и хакатоны - соревнования программистов.