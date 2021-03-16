В Набережных Челнах группа девятиклассников изнасиловала 17-летнюю подругу

По факту нападения возбуждено уголовное дело
Фото: Олег РУКАВИЦЫН
В правоохранительные органы обратились родители 17-летней жительницы автограда. Они рассказали, что их дочь стала жертвой группового изнасилования. Во время допроса следователя девушка призналась, что стала жертвой нападения нескольких школьников.
Все произошло в ночь на 14 марта в одной из квартир, где собиралась молодежь. В какой-то момент встреча школьников переросла в сексуальное преследование одной из девушек. Сразу после этого злоумышленники сбежали.
Правоохранителям удалось установить личности всех участников этого нападения. Все они оказались ровесниками - учениками девятых классов набережночелнинских школ.
По факту происшествия в СУ СКР Татарстана возбуждено уголовное дело по статье "Изнасилование".