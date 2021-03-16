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Происшествия16 марта 2021 8:59

В Набережных Челнах группа девятиклассников изнасиловала 17-летнюю подругу

По факту происшествия возбуждено уголовное дело
Николай МЕДВЕДЕВНиколай МЕДВЕДЕВ
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По факту нападения возбуждено уголовное дело

Фото: Олег РУКАВИЦЫН

В правоохранительные органы обратились родители 17-летней жительницы автограда. Они рассказали, что их дочь стала жертвой группового изнасилования. Во время допроса следователя девушка призналась, что стала жертвой нападения нескольких школьников.

Все произошло в ночь на 14 марта в одной из квартир, где собиралась молодежь. В какой-то момент встреча школьников переросла в сексуальное преследование одной из девушек. Сразу после этого злоумышленники сбежали.

Правоохранителям удалось установить личности всех участников этого нападения. Все они оказались ровесниками - учениками девятых классов набережночелнинских школ.

По факту происшествия в СУ СКР Татарстана возбуждено уголовное дело по статье "Изнасилование".

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