Жителя Чувашии за попытку убийства двух человек приговорили к 9,5 годам колонии

Мужчина был ранее судим за убийство. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Ранее судимого за убийство 27-летнего жителя поселка Новое Атлашево Чебоксарского района признали виновным в покушение на убийство двух человек.

- Суд приговорил его к 9,5 годам колонии строгого режима, - сообщили в следственном комитете Чувашии. - Ни во время следствия, ни во время суда злоумышленник своей вины не признал, хоть и был задержан во время нападения.

Все произошло 8 сентября 2020 года, когда пьяный осужденный во дворе одного из жилых домов поселка Новое Атлашево Чебоксарского района поссорился с ранее 34-летним незнакомцем. Он напал на него и нанес не менее четырех ударов ножом. Его попытался остановить 23-летний приятель потерпевшего. Защитнику удалось повалить нападавшего на асфальт и удерживать, но агрессивный мужчина восемь раз ударил его ножом. Мужчин в итоге спасли очевидцы происшествия. Оба пострадавших были своевременно госпитализированы в лечебное учреждение, где им оказали медпомощь.