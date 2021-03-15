В Татарстане коронавирусом заразились еще 47 человек

С начала пандемии в республике выявили 18 733 случая COVID-19. Фото: Алексей БУЛАТОВ

За прошедшие сутки в Татарстане коронавирус диагностировали еще 47 людям. Большинство из них - казанцы (22 человека).

Среди зараженных трое несовершеннолетних, десятерым - от 18 до 30 лет, девятерым - от 30 до 50 лет, 11-ти - от 50 до 60 лет, пятерым - от 60 до 70 лет, семерым - от 70 до 80 лет, двоим - от 80 до 90 лет. Госпитализация в этот раз потребовалась лишь 17 инфицированным.

С начала пандемии в республике выявили 18 733 больных COVID-19, 15 354 из которых уже выздоровели, а 375 - скончались. По данным Минздрава Татарстана, прививку от инфекции уже сделали 103 815 местных жителей. На сегодня в регионе работает 153 пункта вакцинации.