Мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев поручил возобновить ремонт в инфекционной больнице, где еще лечат пациентов с коронавирусом

Капитальный ремонт в медучреждении ведется с мая 2018 года. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев поручил возобновить капитальный ремонт в инфекционной больнице, несмотря на то, что сейчас это - единственный “ковидный” госпиталь в городе. По словам градоначальника, работы требуется провести в корпусе Б, который можно временно закрыть.

- В весенне-летний период нам нужно оперативно отремонтировать блок Б инфекционной больницы. Надо будет провести рабочее совещание, определиться вместе с нашими строителями, как мы будем проводить работу. Понятно, что в работающей больнице проводить ремонт непросто - заметил Магдеев.

Отметим, что капитальный ремонт в инфекционной больнице Набережных Челнов ведется с мая 2018 года.