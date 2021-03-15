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Общество15 марта 2021 20:04

Мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев поручил возобновить ремонт в инфекционной больнице, где еще лечат пациентов с коронавирусом

Блок, где будут проводить работы, планируется закрыть
Алина ГАБДУЛИНААлина ГАБДУЛИНА
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Капитальный ремонт в медучреждении ведется с мая 2018 года.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев поручил возобновить капитальный ремонт в инфекционной больнице, несмотря на то, что сейчас это - единственный “ковидный” госпиталь в городе. По словам градоначальника, работы требуется провести в корпусе Б, который можно временно закрыть.

- В весенне-летний период нам нужно оперативно отремонтировать блок Б инфекционной больницы. Надо будет провести рабочее совещание, определиться вместе с нашими строителями, как мы будем проводить работу. Понятно, что в работающей больнице проводить ремонт непросто - заметил Магдеев.

Отметим, что капитальный ремонт в инфекционной больнице Набережных Челнов ведется с мая 2018 года.