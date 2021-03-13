Музей Евгения Боратынского в Казани посетил владыко Кирилл

Фото Национального музея РТ

В субботу, 12 марта, митрополит Казанский и Татарстанский Кирилл посетил музей Евгения Боратынского – филиал Национального музея Республики Татарстан. Музей Боратынского – единственный в России музей, посвященный Евгению Абрамовичу Боратынскому, первому русскому поэту-философу, мастеру элегии, другу Александра Пушкина.

В ходе встречи глава Татарстанской митрополии обратил внимание на огромную значимость сохранения в обществе и воспитания у подрастающего поколения духовных и семейных ценностей, сообщили в Национальном музее РТ.

Владыко Кирилл предложил установить памятник на могиле внука поэта – Александра, который был расстрелян в 1918 году после взятия Казани частями Красной Армии. Его могила находится на Арском кладбище Казани. До сентября текущего года Казанская Митрополия совместно с Национальным музеем Республики Татарстан и при поддержке Министерства культуры Республики Татарстан установят памятник на могиле выдающегося общественного и земского деятеля Казани.