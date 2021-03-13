Сотрудники Татарстанской таможни выявили тайник, куда коллега спрятал взятку

Фото обнаруженных банкнот Татарстанской таможни

Задержание сотрудника таможенного поста Аэропорт Казань произошло еще 7 марта, но только сейчас стали известны подробности происшествия. Пассажирка международного рейса, жительница Нижнекамска, летела в Стамбул, и взяла с собой примерно 30 тысяч долларов США. Сумма превышала ту, которую можно было провозить с собой без декларации. "Лишнюю" можно было беспрепятственно провести, но было необходимо ее задекларировать. По каким-то причинам пассажирка этого не сделала, а таможенник, выявивший нарушение, потребовал у нее 300 долларов за свое молчание.

Мужчину задержали свои же коллеги вместе с сотрудниками казанского линейного управления МВД РФ на транспорте и сотрудниками отряда пограничного контроля Поволжье. Но при задержания у подозреваемого находилось только 100 долларов. Злоумышленника на время следствия арестовали, но встал вопрос, где находятся остальные банкноты.

Место тайника Фото Татарстанской таможни

- Сотрудники отдела по противодействию коррупции Татарстанской таможни, отследив по внутренним видеокамерам все передвижения подозреваемого, обнаружили 200 долларов спрятанными в мужском туалете за панелью кнопки смыва, - сообщили в пресс-службе Татарстанской таможни. - Серия обнаруженных купюр совпала с серией ранее изъятой банкноты в 100 долларов, прослеживалась и последовательность номеров. Денежные средства изъяли и отправили на геномную экспертизу.