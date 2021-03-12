Поволжская академия физкультуры, спорта и туризма в Казани получила статус университета

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Получив новый статус учебное заведение в Казани теперь будет носить название: «Поволжский государственный университет физической культуры, спорта и туризма». Это также прописано в приказе главы Минспорта России Олег Матыцина.

По словам ректора вуза Рафиса Бурганова, преобразование академии в университет - это не столько стремление повысить ее статус и привлечь студентов, но и максимально широкие возможности по подготовке учащихся по сложным специальностям.

Напомним, в России академия от университета отличается более узким спектром специальностей. После смены статуса вуз в Казани сможет готовить бакалавров, специалистов и магистров по большому числу компетенций.