В центре Казани продают исторический особняк за 32 миллиона рублей

Дом, выставленный на продажу, имеет более 527 квадратных метров площади. Фото: Олег ЗОЛОТО

В центре Казани продают памятник архитектуры федерального значения - исторический особняк на улице Карла Маркса. За него продавец требует 32 миллиона рублей. Объект площадью более 527 квадратных метров, по его словам, можно использовать как лично для себя, так и под хостел или офисы.

- Огороженная территория, за шлагбаумом парковка для авто. Вода, газ заведены, но отключены. Центральная канализация есть. Внутри зданию требуется капитальный ремонт. Межэтажные перекрытия деревянные. Дом находится вблизи улиц Пушкина, Малая Красная, Карла Маркса, Жуковского, - замечает автор объявления.

Отметим, что речь идет об особняке 1843 года постройки, в котором в разное время жили директор Первой Казанской гимназии Николай Галкин и известный историк Николай Осокин.