В Казани покажут спектакль-променад в трамвае

Постановочная группа ознакомилась со сценой

Необычную постановку готовит Казанский ТЮЗ - в ближайшее время зрителей-пассажиров пригласят на спектакль-променад "Ночной трамвай". Сценой послужит обычный общественный транспорт - трамвай №5а, сообщает МУП «Метроэлектротранс».

Все будет происходить во время движения. Каждый зритель во время посадки получит наушники, которые помогут услышать голоса актеров. Декорациями послужат виды Казани, которые будут мелькать за окнами.

Это удивительная постановка придумана главным режиссером Казанского ТЮЗа Радионом Букаевым. Музыку написал композитор и звукорежиссер Камиль Гатауллин. Автор сценария необычной постановки выступает краснодарский драматург Евгения Карпанина.

На данный момент постановочная группа познакомилась с водителем трамвая, осмотрела площадку спектакля-променада, изучила маршрут. Сейчас проводится запись голосов артистов для создания аудиосопровождения спектакля. В ближайшее время "Ночной трамвай" будет готов к премьере.