В Ульяновской области подтвердили 11 смертей от коронавируса

Под меднаблюдением с подтвержденным коронавирусом или подозрением на него остаются 8 854 пациента. Фото: Алексей БУЛАТОВ

12 марта в Ульяновской области подтвердили 11 новых смертей от коронавируса. Таким образом, число летальных случаев инфекции там достигло 877, сообщает федеральный оперштаб по борьбе с COVID-19.

С начала пандемии в регионе провели 729 184 теста на коронавирус, обследовав при этом 695 891 человека. Исследования помогли выявить 48 908 инфицированных, в том числе 101 - накануне. На сегодня 45 504 больных выздоровели, под медицинским наблюдением с подтвержденной инфекцией или подозрением на нее остаются 8 854 пациента.