В Йошкар-Оле обнаружили тело 21-летнего мужчины, идет доследственная проверка

С места происшествия. Фото: СУ СКР Марий Эл

Ранним утром 11 марта на одной из улиц Йошкар-Оле прохожий обнаружил около дома тело 21-летнего мужчины. На место происшествия выезжали сотрудники правоохранительных органов и медики. В СУ СКР Марий Эл приняли решение о проведении доследственной проверки по факту обнаружения тела.

К этому времени сотрудники правоохранительных органов установили, что накануне, 10 марта, погибший арендовал квартиру в доме, у которого нашли его тело. По пока неизвестным причинам сорвался вниз с балкона седьмого этажа. Квартира, когда полицейские попыталась в нее зайти, оказалась заперта изнутри.