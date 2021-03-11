Комсомольская правдаКомсомольская правдаПремия Рунета-2020
Казань
Еще
Радио
Комсомольская правдаКомсомольская правдаПремия Рунета-2020
Казань
Еще
Радио
Комсомольская правдаКомсомольская правдаПремия Рунета-2020
Казань
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Общество11 марта 2021 20:06

Муфтию Татарстана презентовали лампу, которая читает Коран

Гаджет позволяет изучать, слушать, понимать священную книгу мусульман и ее смыслы на шести языках
Алина ГАБДУЛИНААлина ГАБДУЛИНА
КомментироватьОставить комментарий

Фото: пресс-служба Духовного управления мусульман Татарстана

Муфтию Татарстана Камилю хазрату Самугуллину презентовали лампу, которая читает Коран. Гаджет наряду с другими функциями позволяет изучать, слушать, понимать священную книгу мусульман и ее смыслы на шести языках - арабском, узбекском, турецком, персидском, татарском и русском. Смысловые переводы ранее были подготовлены представителями Духовного управления мусульман Татарстана и переданы производителям лампы.

Гаджет предоставляет большие возможности и для тех, кто учится читать намаз: в ее программе - азан на арабском языке, суры из такбира, разъяснения о порядке совершения молитвы, арабский алфавит и основы запоминания Куръана.