Муфтию Татарстана презентовали лампу, которая читает Коран

Фото: пресс-служба Духовного управления мусульман Татарстана

Муфтию Татарстана Камилю хазрату Самугуллину презентовали лампу, которая читает Коран. Гаджет наряду с другими функциями позволяет изучать, слушать, понимать священную книгу мусульман и ее смыслы на шести языках - арабском, узбекском, турецком, персидском, татарском и русском. Смысловые переводы ранее были подготовлены представителями Духовного управления мусульман Татарстана и переданы производителям лампы.

Гаджет предоставляет большие возможности и для тех, кто учится читать намаз: в ее программе - азан на арабском языке, суры из такбира, разъяснения о порядке совершения молитвы, арабский алфавит и основы запоминания Куръана.