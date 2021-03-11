Ученый из Казани создал погодный чат-бот

Бот позволяет совершенно бесплатно узнать, какой была погода в Казани в любой день начиная с 1900 года. Достаточно ввести памятную для вас дату. Фото: Александр ГЛУЗ

Доцент кафедры метеорологии, климатологии и экологии атмосферы Института экологии и природопользования КФУ Тимур Аухадеев разработал чат-бот, который в курсе о погоде в Казани за последние 120 лет.

Дело в том, что программа, которая будет доступна в одном из популярных мессенджеров, в своей работе берет данные из метеорологического архива Казанского университета. А он, отметим, является одним из самых больших в России.

- Бот позволяет совершенно бесплатно узнать, какой была погода в Казани в любой день начиная с 1900 года. Достаточно ввести памятную для вас дату, к примеру день рождения, и бот пришлет информацию о том, какой была температура воздуха, атмосферное давление и выпадали ли осадки, - цитирует Тимура Аухадеева пресс-служба КФУ.

Кроме того, программа сообщает о скорости и направлении ветра, влажности и даже высоте снежного покрова.

По словам ученого из Казани сейчас его бот «живет» у него на рабочем компьютере и проходит тестирование.

- В ближайшее время я планирую перевести бот на сервер, чтобы он был доступен круглосуточно. Он будет постепенно дорабатываться. Я планирую «научить» его анализировать информацию и сообщать о том, насколько обычной является погода в запрашиваемый день для этого времени года, – также отмечает Тимур Аухадеев.