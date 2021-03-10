В Чувашии скончались еще шесть зараженных коронавирусом человек

Информация о новых жертвах COVID-19 в регионе появляется ежедневно уже четвертый месяц. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

За минувшие сутки в Чувашии выявили 44 случая коронавируса, выписали 34 переболевших им пациентов и подтвердили смерть шести зараженных человек. Такие цифры в среду, 10 марта, сообщает федеральный оперштаб по борьбе с инфекцией.

С начала пандемии в республике COVID-19 диагностировали 21 881 человеку, 10 013 из которых уже выздоровели, а 1 089 - скончались. Летальные случаи болезни подтверждаются в регионе ежедневно уже четвертый месяц - с 24 ноября прошлого года.