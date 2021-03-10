На территории Нижнекамска откроют новый промышленный парк

Потенциальным резидентам уже предлагают выгодные условия для аренды площади - 120 рублей за квадратный метр. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Нижнекамске планируют откроют новый промышленный парк. В нём будет 40 тысяч “квадратов” производственных площадей и более 8 тысяч “квадратов” вспомогательных и складских помещений. Об этом на своей странице в соцсети сообщил первый замруководителя исполкома Нижнекамского района Радмир Беляев.

Беляев заметил, что будущий промпарк уже оснащён инженерными сетями по подаче электроэнергии, водоснабжения, парового отопления, а также имеет возможность газификации и железнодорожные пути. Потенциальным резидентам уже предлагают выгодные условия для аренды площади - 120 рублей за квадратный метр.