В Набережных Челнах после аварии пострадавших вызволяли из легковушки спасатели

Пострадавших госпитализировали Фото: Олег УКЛАДОВ

Авария с участием отечественного автомобиля и иномарки произошла вчера, 8 марта, на выезде из автограда. По предварительным данным, водитель внедорожника "Лексус" на перекрестке не уступил дорогу отечественной легковушки ВАЗ. Сразу после столкновения внедорожник буквально впечатал ВАЗ в отбойник.

Для того, чтобы извлечь пострадавших - водителя и пассажира, потребовалось вызвать спасателей. Они деблокировали раненных и передали медикам.

- С места дорожно-транспортного происшествия в больницу были доставлены пассажир и водитель отечественной легковушки, - сообщили в Госавтоинспекции Татарстана.