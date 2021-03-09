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В Набережных Челнах после аварии пострадавших вызволяли из легковушки спасатели

Водитель и его пассажир доставлены в больницу
Николай МЕДВЕДЕВНиколай МЕДВЕДЕВ
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Пострадавших госпитализировали

Пострадавших госпитализировали

Фото: Олег УКЛАДОВ

Авария с участием отечественного автомобиля и иномарки произошла вчера, 8 марта, на выезде из автограда. По предварительным данным, водитель внедорожника "Лексус" на перекрестке не уступил дорогу отечественной легковушки ВАЗ. Сразу после столкновения внедорожник буквально впечатал ВАЗ в отбойник.

Для того, чтобы извлечь пострадавших - водителя и пассажира, потребовалось вызвать спасателей. Они деблокировали раненных и передали медикам.

- С места дорожно-транспортного происшествия в больницу были доставлены пассажир и водитель отечественной легковушки, - сообщили в Госавтоинспекции Татарстана.

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