По Ульяновском после столкновения с фурой у бензовоза оторвало кабину

Фото: скриншот с видео

5 марта на трассе М-5 «Урал» у подъезда к Ульяновску произошло ДТП с участие большегрузов. Там, по предварительной информации, бензовоз «КАМАЗ» врезался в фуру «МАН». Удар был такой силы, что у первого автомобиля оторвало кабину и она осталась лежать на дороге. Находившийся в ней 34-летний водитель самостоятельно обратился за медпомощью к приехавшей на место происшествия бригаде «скорой». Больше никто не пострадал.

Фото: скриншот с видео

Также, помимо медиков и сотрудников ГИБДД, на место аварии прибыла пожарная машина. При этом произошел ли розлив топлива из цистерны бензовоза не сообщается.