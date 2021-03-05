В Набережных Челнах три управляющие компании поплатятся за поставку плохой воды

То она была слишком мутной, то недостаточно горячей. Фото: Олег УКЛАДОВ

В Роспотребнадзор Набережных Челнов поступил ряд жалоб от горожан на плохую горячую воду. В их квартирах она из крана текла либо очень мутная, либо недостаточно горячая. Специалисты управления провели проверки по данным обращениям. И все факты в итоге подтвердились.

Речь идет о домах, которые обслуживают управляющие компании «Ремжилстрой», «ДОМиКо» и «Энтузиаст».

Организации уже привлечены к административной ответственности за предоставление некачественных услуг. Роспотребнадзор выписал им штрафы от 20 тысяч рублей и более.