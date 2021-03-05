Казань
Еще
Радио
Казань
Еще
Радио
Казань
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Общество

В Набережных Челнах три управляющие компании поплатятся за поставку плохой воды

Роспотребнадзор уже выписал им штрафы
Олег ЛУГОВОЙОлег ЛУГОВОЙ
Комментарии (1)Комментарии (1)
То она была слишком мутной, то недостаточно горячей.

То она была слишком мутной, то недостаточно горячей.

Фото: Олег УКЛАДОВ

В Роспотребнадзор Набережных Челнов поступил ряд жалоб от горожан на плохую горячую воду. В их квартирах она из крана текла либо очень мутная, либо недостаточно горячая. Специалисты управления провели проверки по данным обращениям. И все факты в итоге подтвердились.

Речь идет о домах, которые обслуживают управляющие компании «Ремжилстрой», «ДОМиКо» и «Энтузиаст».

Организации уже привлечены к административной ответственности за предоставление некачественных услуг. Роспотребнадзор выписал им штрафы от 20 тысяч рублей и более.