Жителя Татарстана за изнасилование и убийство девушки приговорили к 19 годам колонии

Преступление было совершено еще в 2012 году. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Татарстане суд на основании обвинительного вердикта присяжных за изнасилование и убийство девушки, а также за применение насилия в отношении полицейского приговорил 32-летнего местного жителя к 19 годам колонии строгого режима. Сообщили в следственном комитете республики. Отметим, что мужчина своей вины не признавал и именно он попросил, чтобы его дело рассматривали присяжные. Речь идет о преступлении, совершенном еще в 2012 году.

Тогда вечером 7 июля в лесопосадке рядом с автодорогой «Арск – Большая Атня» было найдено тело 24-летней девушки. Ее изнасиловали и задушили. Также у погибшей пропали телефон, фотоаппарат и ювелирные украшения.

Было установлено, что за день до этого девушка приезжала на встречу выпускников техникума, в котором училась. Ночь провела у подруги, а проснувшись отправилась на остановку, чтобы на попутке доехать домой в Арск. Там она села в неизвестный автомобиль и пропала.

Преступника найти сразу не удалось. Его вычислили лишь в 2020 году благодаря ольфакторной экспертизе – по запаховому следу. Она и подтвердила, что к преступлению может быть причастен местный житель, который мало того, что учился с жертвой в одном техникуме, так еще и жил напротив то самой остановки.

Когда полицейские пригласил мужчину явится на следственные действия, тот набросился на него с кулаками. За что в отношении злоумышленника было возбуждено уголовное дело еще и по статье «применение насилия в отношении представителя власти».