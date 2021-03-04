В Татарстане начался суд по делу о расстреле бизнесмена Евгения Деданина

Подсудимый уже признал свою вину. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Бугульминском городском суде начался судебный процесс по уголовному делу об убийстве Евгения Деданина. Бизнесмена, ставшего известным во всей России в 2018 году после того, как он смог расправиться с напавшими на его семью бандитами, расстреляли 1 сентября 2020 года. Злоумышленника задержали. Им оказался 54-летний Араик Мирзоян, который так решил отомстить за смерть своего друга, с которым тогда расправился Деданин.

Мирзоян ответит перед законом не только за убийство, но и за незаконный оборот оружия. Свою вину в начале суда он уже признал.

Супругу погибшего бизнесмена Олесю Деданину уже выступила в качестве потерпевшей. После чего женщина попросила в дальнейшем освободить ее от участия в процессе - ей тяжело находиться в зале суда и вспоминать произошедшее. Следующее заседание назначено на 15 марта.