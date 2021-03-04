Жителю Татарстана за постановочный суд над чиновниками назначили штраф более полумиллиона рублей

Мужчина своей вины так и не признал. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Жителя Татарстана Карима Ямадаева, которого позиционируют как активиста, Центральный военный окружной суд в Самаре признал виновным в публичных призывах к совершению террористической деятельности и оскорблении представителя власти.

Мужчину в итоге приговорили к штрафам на общую сумму 510 тысяч рублей и запрету на администрирование интернет-сайтов в течение двух лет. Хотя гособвинение требовало для него лишение свободы более чем на 6,5 лет.

Отметим, поводом для возбуждения в отношении жителя Татарстана уголовного дела стал размещенный им в интернете видеоролик, в котором якобы судья приговаривает высокопоставленных российских чиновников и известных бизнесменов, а затем исполняет назначенное наказание.

Не помогла Ямадаееву избежать настоящего суда и штрафа более чем на полмиллиона рублей сделанное описание к видео, в котором говорится, что авторы не преследуют цель пропаганды насилия или разжигания ненависти. Сам мужчина своей вины так и не признал.