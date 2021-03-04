Казань
Еще
Радио
Казань
Еще
Радио
Казань
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Общество

Президент Татарстана Рустам Минниханов об удаленной работе: “Человек должен быть в коллективе”

По его словам, “удаленка” в период пандемии коронавируса была вынужденной мерой
Алина ГАБДУЛИНААлина ГАБДУЛИНА
КомментироватьОставить комментарий
Фото: пресс-служба президента Татарстана

Фото: пресс-служба президента Татарстана

Президент Татарстана Рустам Минниханов выразил свое негативное мнение по поводу “удаленки”, на которую тысячи жителей республики перешли во время пандемии коронавируса. Однако, по его словам, переход на такой формат работы был вынужденной мерой.

- Я считаю, что человек должен быть в коллективе, это касается школьников, и сотрудников. Я не приветствую удаленную работу на практике, - заявил глава республики во время встречи с представителями СМИ.

Минниханов заметил, что во время пика пандемии из дома в Татарстане работали 67 тысяч человек. На сегодня большинство из них вернулись на свои рабочие места. На "удаленке" остались 24 тысячи человек.