В Казани муниципальные парковки будут бесплатными три дня

Парковки на праздничные дни будут бесплатными Фото: Екатерина ВИСЛАВСКАЯ

В столице Татарстана принято решение - все муниципальные парковки на время праздничных дней 6,7 и 8 марта, не будут взымать деньги за услуги. Об этом сообщили в мэрии Казани.

Все дни, когда горожане и гости столицы будут отдыхать в связи с празднованием Международного женского дня, будет действовать льготный режим.

Все остальные не льготные дни водителям рекомендуют оплачивать парковку своих автомобилей в рабочие часы - с 7.00 и до 18.00. Если автомобиль будет находиться на муниципальной земле не более, чем 15 минут, то оплата не взымается.