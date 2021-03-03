"Пациенты должны получать питание, соответствующее всем нормам": В Ульяновской области намерены улучшить качество питания в больницах

Фото: пресс-служба правительства Ульяновской области.

Накануне в минздраве Ульяновской области обсудили вопросы улучшения качества питания в медучреждениях. По словам губернатора региона Сергея Морозова, в последнее время приходится видеть немало жалоб от пациентов.

- В последнее время Центр управления регионом стал фиксировать обращения пациентов в социальных сетях по вопросам качества лечебного питания. Мы выстроили достаточно хорошую систему контроля в сфере питания в образовательных учреждениях, необходимо учесть этот опыт в сфере повышения качества питания в медучреждениях, - отметил глава региона.

В рамках мероприятия представители министерства просвещения и воспитания Ульяновской области поделились опытом реализации стандарта оказания услуги по обеспечению горячим питанием школьников.

Напомним, в 2013 году Ульяновская область вошла в число пяти «пилотных» субъектов Российской Федерации, которые принимали участие в программе развития внутренней продовольственной помощи. Программа включала в себя такие направления, как разработка и внедрение стандартов социального питания, поддержка региональных сельхозтоваропроизводителей, поставляющих продукцию в социальную сферу, развитие материально-технической базы, внедрение электронных средств учета питания и другое. В рамках «пилотного» проекта в регионе была разработана и принята законодательная база и нормативная документация, регулирующая сферу социального питания.

- В нацпроекте «Здравоохранение» есть целый блок, предусматривающий мероприятия по защите прав пациентов. Все жители области, независимо от того в районной или городской больнице они проходят лечение, должны получать питание, соответствующее всем нормам. В этом году мы проведем масштабную работу по усилению контроля за качеством питания. Курировать ее будет главный внештатный диетолог Минздрава Ульяновской области Надежда Петровна Глущенко. Также в ближайшее время мы создадим специальную рабочую группу, проведем мониторинг состояния пищеблоков, качества организации питания в медучреждениях, соблюдения требований санитарного законодательства. Разработаем график проверок и составим чек-листы, усилим общественный контроль. По итогам будет разработан единый стандарт лечебного питания. Ожидаемым результатом использования единого стандарта станут внедрённые модели организации качественного питания во всех медучреждениях Ульяновской области. Каждый главный врач должен нести персональную ответственность за организацию этого процесса, - пояснил глава профильного ведомства Виктор Мишарин.