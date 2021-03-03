Дефицит врачей в Ульяновской области сократился на 13%

Фото: мэрия Казани.

Министр здравоохранения Ульяновской области Виктор Мишарин отчитался перед депутатским корпусом за результаты работы в 2020 году. По его словам, существенный отпечаток на работу медучреждений наложила пандемия коронавируса. Тем не менее, с основными проблемами удалось справиться.

- Ушедший год был особенный, существенную роль в функционировании системы здравоохранения сыграла ситуация с развитием пандемии новой коронавирусной инфекции. В короткие сроки мы переформатировали практически всю систему здравоохранения. Для борьбы с COVID-19 было направлено более 3,8 миллиардов рублей. Несмотря на все трудности, нам удалось выполнить задачи, поставленные перед нами в государственных программах, на которые было предусмотрено более 16 миллиардов рублей. В прошлом году также были направлены средства на исполнение мероприятий в рамках национальных проектов «Здравоохранение» и «Демография» в сумме 1,67 миллиардов рублей,- доложил глава профильного ведомства.

Почти в два раза удалось снизить объем кредиторской задолженности медучреждений. По словам Министра, в областном бюджете на её погашение в 2020 году было предусмотрено более 990 миллионов рублей.

- Одним из главных результатов работы стало увеличение средней продолжительности жизни почти на год, показатель достиг 73,7 лет. В планах - продолжение масштабной модернизации лечебных учреждений всех уровней. Так, будут завершены мероприятия в рамках двух- и трехлетних контрактов на сумму 115,4 миллиона рублей. По программе «Модернизация первичного звена здравоохранения» планируем построить 15 ФАПов и выполнить ремонт в 8 поликлиниках районных и городских больниц. Общее финансовое обеспечение программы модернизации в 2021 году составит порядка 400 млн рублей. Кроме того, дополнительно в областном бюджете предусмотрены средства на выполнение ремонтных работ поликлиник городских и районных больниц детских и взрослых стационаров. Таким образом, общая сумма, предусмотренная на выполнение текущих ремонтов в государственных медицинских организациях в 2021 году составляет 98 млн рублей, на выполнение капитальных ремонтов 511,9 миллионов рублей, - добавил Мишарин.

Невзирая на сложности, в минувшем году в отрасль здравоохранения региона пришли более 800 специалистов: 398 врачей и 459 средних медицинских работников. Таким образом, дефицит врачей сократился на 13%, среднего медицинского персонала – на 7%.