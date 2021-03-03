"Данный вид ремонта является временным": Ульяновские дорожники объяснили необходимость ямочного ремонта

Фото: мэрия Ульяновска.

3 марта устранение ям на дорогах с применением холодного асфальтобетона запланировано на улицах Гончарова, Марата, Железной Дивизии, проездах 2-ом Инженерном и Максимова.

- Ямочный ремонт можно проводить при температуре не ниже 10 градусов, поэтому сегодня погода позволяет нам продолжить ликвидацию аварийных ям. Еще раз отмечу, что данный вид ремонта является временным и проводится с целью снижения аварийности на дорогах, - сказал директор МБУ «Дорремстрой» Владимир Чумуркин.

Напомним, что каждый аварийный участок подвергается фрезеровке. Затем из ям убирается вода и мусор. После этого яма просушивается горелкой и заделывается холодным асфальтом, который потом уплотняется виброплитой.