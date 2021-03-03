В Татарстане во время пожара погибли три человека

С места происшествия Фото: МЧС Татарстана

Пожар в частом доме на улице Чапаева в деревне Кульшарипово Альметьевского района республики начался сегодня, 3 марта, в 3.00. Вернее, это в 3.00 местные жители заметили, что из дома начали появляться языки пламени, и вскоре дом был полностью охвачен огнем.

Приехавшие пожарные приступили к тушению деревянного дома. Когда справились с огнем, обнаружили тела трех погибших. Один из них обгорел так, что сотрудники МЧС Татарстана обнаружили только части его тела.

- Общая площадь пожара составила 100 квадратных метров, - сообщили в МЧС Татарстана.

Дом горел на площади 100 квадратных метров Фото: МЧС Татарстана

По факту обнаружения погибших начата доследственная проверка в СУ СКР Татарстана. Предварительно, среди останков нет детских.