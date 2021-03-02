В Зеленодольске из горящего дома пожарные спасли 16 человек

Фото: из архива МЧС Татарстана.

Сообщение о пожаре в Зеленодольске в экстренные службы Татарстана поступил сегодня, 2 марта, в 13.06. В городе на улице Малая Красная загорелся дом №1. В частности, огонь возник на первом этаже подъезда.

Когда на место происшествия прибыли пожарные пятиэтажный дом коридорного типа был уже полностью в дыму. Из-за него жильцы не могли самостоятельно эвакуироваться на улицу. Тогда сотрудники МЧС одновременно с тушение огня приступили к спасению людей.

Их выводили на улицу по лестничному маршу, надев специальную маску, подключенную к баллону со сжатым воздухом. Таким образом, удалось спасти 16 человек, в том числе и пять детей. Сам пожар, к слову, быстро потушили.

- Было два очага возгорания – один площадью 3 квадратных метра, другой – один квадратный метр. Пострадавших предварительно нет, - сообщили в МЧС Татарстана.

Причины возникновения пожара установят дознаватели ведомства.