В Марий Эл подруга при помощи топора расправилась с сожителем

Возбуждено уголовное дело Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Уголовное дело по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшие по неосторожности смерть потерпевшего" возбудили в СУ СКР Марий Эл. Подозреваемая - 54-летняя жительница Медведевского района республики. Как полагает следствие, вечером 26 февраля она после пьянки поссорилась со своим 41-летним сожителем. Пара подралась, и женщина схватила кухонный топорик для разделки мяса. Она несколько раз ударила им возлюбленного, и тот через несколько часов от потери крови потерпевший скончался.

- Решается вопрос об избрании меры пресечения для злоумышленницы, - сообщили в СУ СКР Марий Эл.