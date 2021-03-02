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В Марий Эл подруга при помощи топора расправилась с сожителем

Возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшие по неосторожности смерть потерпевшего"
Николай МЕДВЕДЕВНиколай МЕДВЕДЕВ
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Возбуждено уголовное дело

Возбуждено уголовное дело

Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Уголовное дело по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшие по неосторожности смерть потерпевшего" возбудили в СУ СКР Марий Эл. Подозреваемая - 54-летняя жительница Медведевского района республики. Как полагает следствие, вечером 26 февраля она после пьянки поссорилась со своим 41-летним сожителем. Пара подралась, и женщина схватила кухонный топорик для разделки мяса. Она несколько раз ударила им возлюбленного, и тот через несколько часов от потери крови потерпевший скончался.

- Решается вопрос об избрании меры пресечения для злоумышленницы, - сообщили в СУ СКР Марий Эл.

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