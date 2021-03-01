Гидрометцентр Татарстана предупреждает о сильной метели 2 марта

Этому будет также способствовать и ветер с порывами до 17 м/с. Фото: Олег УКЛАДОВ

Начало весны 2021 года начала преподносить жителям Татарстана свои «сюрпризы». Так, в этот вторник, 2 марта, на территории республики ожидается сильная метель – видимость ухудшится до 1 000 метров и менее. Предупреждает Гидрометцентр Татарстана.

Также, по прогнозам синоптиков, утром и днем в регионе ожидается гололед и сильный юго-западный ветер с порывами до 17 м/с.

При всем этом температура воздуха ночью 2 марта будет в пределах от -14 до -19 градусов, в восточных районах - до -25 , а днем – от +1 до -4 градусов, на востоке до -8. На дорогах гололедица.